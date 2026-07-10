Trump dice que EE.UU. acepta negociar con Irán pero que el alto al fuego ha "terminado"

El presidente Donald Trump dijo el viernes que EE.UU. aceptó continuar las negociaciones con Irán, pero reiteró que el alto el fuego entre los dos países ha terminado.

La tregua del 8 de abril puso fin a semanas de guerra tras el ataque israelo-estadounidense contra Irán que desató el conflicto el 28 de febrero, pero se vio empañada por repetidos enfrentamientos de menor intensidad.

"Irán nos ha pedido que continuemos las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de esta semana, Trump dijo que para él, el alto el fuego de abril había terminado, y calificó a los funcionarios iraníes de "basura" y "gente enferma".

El mandatario acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en el protocolo de acuerdo firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, que refrendó el alto al fuego de abril.

El presidente estadounidense también dijo en Ankara que hablaría con su emisario especial, el empresario Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner, quienes han estado tratando con los iraníes, pero insistió en que dependía de Teherán volver a la mesa.

Ambas partes se atacaron en varias ocasiones esta semana: Teherán apuntó contra barcos comerciales y Washington llevó a cabo bombardeos en represalia, e Irán atacó activos estadounidenses en países de Oriente Medio con drones y misiles.