Trump dice que EE.UU. ayudó a transportar en secreto 100.000.000 de barriles de petróleo por Ormuz

Donald Trump anunció el miércoles que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una "misión encubierta" que permitió el tránsito de 100.000.000 de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

"El mes pasado ordené a nuestras fuerzas armadas que realizaran una misión encubierta en apoyo de los buques cisterna y otros buques comerciales en el estrecho de Ormuz. Hoy me complace anunciar que estos esfuerzos han dado como resultado el paso de 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social, añadiendo que "más de 200 barcos" pudieron transitar ese paso.