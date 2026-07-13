Trump dice que EE.UU. cobrará una tasa del 20% para proteger los barcos en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump anunció este lunes que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% sobre la carga transportada a todos los barcos bajo su protección en el estrecho de Ormuz, ruta clave del comercio mundial de hidrocarburos y sus derivados.

Trump anunció igualmente en su plataforma Truth Social la reinstauración del bloqueo de los puertos iraníes.

Estados Unidos será "el guardián del estrecho de Ormuz" y por ello cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", indicó el mandatario.

"El estrecho de Ormuz está abierto y permanecerá abierto, con o sin Irán", aseguró Trump, en referencia a ese paso marítimo por donde circula cerca del 20% del crudo mundial en tiempos de paz.

"Estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos de Irán o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", añadió.

El ejército iraní indicó por su parte que no permitirá que Estados Unidos "interfiera" en la gestión del estrecho de Ormuz, tras la reanudación de las hostilidades entre ambos países.

Cualquier colaboración de un país del Golfo con Washington será considerada un "acto de guerra", amenazó.

En una entrevista televisiva, Trump aseguró que Estados Unidos está "tomando el control del estrecho".

"No tienen nada. No tienen nada", dijo Trump en una entrevista con Fox News, en alusión a la supuesta vulnerabilidad militar iraní.