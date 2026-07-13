Aviones privados, helicópteros y camionetas de lujo: así viven el Mundial los ultrarricos

NUEVA YORK.– Para el aficionado promedio, ​​el viaje de casi 15 kilómetros desde Manhattan hasta el estadio de la Copa del Mundo en Nueva Jersey resulta tan atractivo como una visita al dentista.

Hay que esperar horas en los pasillos de seguridad, bajo el sol abrasador, a las afueras de Penn Station, antes de poder subirse apretujados a colectivos escolares amarillos o trenes de NJ Transit con desconocidos sudorosos para el trayecto hasta Meadowlands.

Pero mientras la multitud se agolpaba alrededor de la estación una tarde, una escena más civilizada se desarrollaba bajo la entrada sombreada del Edificio Solow, la famosa y costosa torre de oficinas ubicada cerca de la Quinta Avenida.

Cuatro hombres vestidos con trajes granates a juego, sombreros blancos impecables y zapatillas deportivas estaban de pie en la acera, custodiando dos camionetas Mercedes-Benz Sprinter. Los únicos indicios visibles del propósito del grupo eran un discreto bordado en sus pechos que decía “Copa Mundial de la FIFA 2026” y una misteriosa “Q” pegada en los parabrisas de los vehículos.

Aficionados se trasladan al estadio en Nueva Jersey, tras largas demoras y controles ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según tres personas informadas sobre sus funciones y una invitación a la que tuvo acceso The New York Times, los hombres eran agentes de seguridad privada autorizados por la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, ​​para trasladar a los altos ejecutivos y clientes del fondo soberano de Qatar, valorado en 600.000 millones de dólares, al estadio para ver el partido entre Ecuador y Alemania.

Los hombres condujeron al grupo, sorteando los controles de seguridad en las sinuosas carreteras que rodean el estadio, hasta una suite privada, y luego repitieron la misma ruta para el viaje de regreso, con total comodidad y discreción, en un vehículo con aire acondicionado.

Los socialistas demócratas están ganando elecciones en todo el país, los multimillonarios se enfrentan al primer impuesto estatal potencial sobre su patrimonio y, al parecer, todos los magnates tecnológicos con un mínimo de imaginación están construyendo un búnker privado para el fin del mundo.

Pero en el Mundial, los superricos pueden volver a ser ellos mismos. El torneo de este verano es un respiro para el multimillonario necesitado, un lugar donde el dinero aún puede comprar diversión, aunque tal vez no un trofeo. Basta con mirar a la selección de Estados Unidos, cuyo entrenador recibió varios millones de dólares de Kenneth Griffin, el multimillonario gestor de fondos de inversión. Su firma de inversión, Citadel Securities, tiene una suite en Nueva Jersey y él personalmente ha gastado una suma incalculable en entradas para sus empleados en otros lugares. Él mismo estuvo presente el lunes pasado en Seattle, justo a tiempo para ver cómo su inversión era aplastada por Bélgica en octavos de final.

El estadio de Meadowlands recibe tanto a miles de hinchas como a invitados de suites privadas con acceso diferencial ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es el Super Bowl para los ultraprivilegiados”, dijo Hans D. Rearick, un inversor privado que se aficionó al fútbol después de que una familia real de Medio Oriente le regalara un palco para la última final del Mundial. Esta vez, ha estado viajando entre Estados Unidos y México para asistir a los partidos. “La desigualdad se está haciendo patente ahora mismo”.

En entrevistas, más de una docena de aficionados al Mundial de Wall Street, que hablaron en su mayoría de forma anónima debido al clima cultural generalizado en torno a la riqueza extrema, describieron un juego entre bastidores para conseguir los mejores asientos y el transporte más conveniente por aire, tierra o mar.

Gran parte de la actividad se centra en Teterboro, el aeropuerto privado del norte de Nueva Jersey, muy popular entre los profesionales del sector financiero y situado a unos 10 kilómetros del estadio. Por un total de 6000 dólares, Blade Air transportará a seis personas en un vuelo en helicóptero de cuatro minutos desde Manhattan. Según dos empleados, esta ruta ha sido la preferida por los aficionados al fútbol de Bank of America y Goldman Sachs que se dirigen a los partidos directamente desde la sala de operaciones.

Lamentablemente, aún necesitarás un auto privado —con distintivos FIFA, que cuestan miles de dólares— para recorrer la segunda mitad del trayecto con estilo y que te dejen junto al estadio. Uber y otros servicios de transporte no pueden acercarse a menos de un kilómetro y medio.

La experiencia mundialista queda cada vez más asociada a paquetes premium y servicios de lujo ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por 10.000 dólares, puedes alquilar un helicóptero más grande para volar desde los Hamptons hasta Teterboro; según Blade Air, este viaje se agota los días de partido.

Según Rob Wiesenthal, director ejecutivo de Blade Air, esos precios triplican el costo fuera del Mundial, y los atribuyó a las tarifas más altas durante el torneo. Una vocero de Teterboro declinó hacer comentarios.

Un prestigioso abogado especializado en fusiones y adquisiciones ha aprovechado la situación, cobrando 10.000 dólares por alquilar su propio hangar en Teterboro a los clientes de su firma que viajan para los Juegos. El abogado, que habló de forma anónima para evitar molestar a su empleador con rumores públicos sobre sus negocios personales, aparcó su avión en Massachusetts durante todo el mes.

A pesar de todo, aún tienes que conseguir entradas para el partido.

El valor astronómico de las entradas

El palco más caro del estadio de Nueva Jersey, situado en el segundo nivel, en el centro del campo, cuesta 8 millones de dólares. Si se ocuparan todos los asientos del palco durante los ocho partidos, el costo de cada ticket por partido sería de unos 19.230 dólares.

Hemant Taneja, un multimillonario inversor de capital riesgo, pagó más de 50.000 dólares por 26 entradas para un partido en Santa Clara, California. Su compra fue, en cierto modo, un acto de caridad, según escribió en un correo electrónico.

“Se las regalamos a muchas personas que trabajan para nosotros y aman el fútbol, ​​pero que no podrían ir por su cuenta; es una experiencia vital para ellos”, dijo. Sus invitados pudieron ver la acción desde la novena fila. Eso sí, tuvieron que pagar sus propias cervezas a 24 dólares cada una.

Para la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey, donde las mejores entradas alcanzan precios cercanos a los 100.000 dólares cada una en las plataformas de reventa, Taneja compró solo dos, según declaró. Se lleva a su esposa.

Palcos exclusivos y entradas de alto valor reflejan el contraste entre la experiencia de los aficionados comunes y la de los sectores más ricos Maddy Grassy - FR172029 AP

La competencia entre los empleados de las altas finanzas por conseguir entradas es tal que un banco de inversiones tuvo que escribir un extenso memorándum para persuadir a sus jefes de que le permitieran usar algunas de las entradas de la empresa para un partido de las primeras rondas.

Al final, se encontró con una entrada extra después de que el departamento de cumplimiento normativo de un cliente internacional concluyera que los asientos —situados 11 filas por encima del campo— eran tan caros que podrían contravenir las normas internacionales contra el soborno de su organización.

Según dos personas con conocimiento del funcionamiento interno de la firma, Paul Weiss, un prestigioso bufete de abogados de Nueva York, recibió numerosas entradas gratuitas por prestar servicios legales gratuitos a los comités organizadores de torneos locales. Una portavoz de la firma no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las entradas.

El trabajo pro bono ha sido objeto de fuertes críticas para Paul Weiss, que fue criticado en algunos círculos legales el año pasado por llegar a un acuerdo con la administración Trump que obligaba a la firma a realizar trabajos legales gratuitos para causas afines a Trump.

El trabajo pro bono realizado para la Copa del Mundo, al menos, dio como resultado lo que un socio de Paul Weiss calificó de asientos “realmente buenos”.