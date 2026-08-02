Trump dice que EE.UU. e Israel aplazarán ataques contra Irán

El presidente Donald Trump dijo el domingo que EE.UU. e Israel acordaron aplazar "ataques planeados" contra Irán a petición de Teherán y otros países en la región.

"Estados Unidos está armado, cargado y listo para ir contra la República Islámica de Irán, con niveles de terror militar, fuerza y poder que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial", escribió Trump en su plataforma Truth Social. Agregó que, pese a ello, tanto Irán como otros países de Oriente Medio le solicitaron "aplazar cualquier ataque" y que "con base en esta solicitud, he acordado... cancelar el ataque" a condición de "llegar rápidamente" a un acuerdo.