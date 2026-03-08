Trump dice que el aumento del petróleo por la guerra con Irán es un "Pequeño precio a pagar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el domingo el aumento de los precios del petróleo relacionado con la guerra como un "pequeño precio a pagar" por eliminar la "amenaza" del programa nuclear de Irán.

"El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!", escribió en su plataforma Truth Social.

El barril de petróleo WTI, referencia estadounidense del mercado, superó el domingo los US$100, un precio que no se veía desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Medio Oriente.