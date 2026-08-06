Trump dice que el estrecho de Ormuz podría reabrirse "pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica que Teherán mantiene cerrada desde el inicio de la guerra con Irán, podría reabrirse "pronto".

En diálogo con periodistas en el Despacho Oval, Trump afirmó que las conversaciones avanzan "muy bien", y añadió: "Estoy implicado en la negociación".

"Podría ocurrir pronto", afirmó al referirse a la reapertura de esta arteria clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Irán informó el miércoles que alcanzó un acuerdo con el sultanato de Omán para habilitar una nueva ruta de tránsito en esta vía marítima, de la que ambos países comparten costas y que ocupa un lugar central en las tensiones con Estados Unidos.

Sin embargo, cualquier reapertura dependerá de Washington, que también ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, según fuentes iraníes citadas por medios locales.