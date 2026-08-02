Trump dice que el lunes se iniciarán nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que las negociaciones con Irán comenzarán el lunes después de que decidiera aplazar nuevos ataques para persuadir a la República Islámica de llegar a un acuerdo.

"Obviamente, no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse", dijo Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

"Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana en la tarde", dijo sin proveer detalles del lugar del encuentro o de los participantes.

El sábado, el republicano retiró sus amenazas de un ataque masivo contra Irán, del que dijo habría sido el más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Aseguró que el marco de un acuerdo estaba allí.

En sus comentarios del domingo, en los que explicó su toma de decisiones, Trump dijo que tanto Irán como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar -los tres socios de EE.UU.- le habían solicitado aplazar los golpes.

"Cuando los aliados pidieron que se cancelara, tienes que decir algo así como: 'Bueno, ya veremos'. Y la razón por la que lo piden es que creen que hay un acuerdo", afirmó.

"Hay un acuerdo sobre (el estrecho de Ormuz) y habrá un acuerdo en lo nuclear, o podrías llamarlo la desnuclearización de Irán", añadió.

"Habría tomado muchos, muchos años para construir de nuevo si era posible, y no creo que hubiera sido posible construirlo", afirmó sobre la escala de los ataques.

La guerra comenzó el 28 de febrero cuando EE.UU. e Israel atacaron a Irán, aunque meses de una diplomacia intermitente han llevado a periodos de relativa calma.

Un anterior acuerdo de cese al fuego, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz -clave para el transporte de crudo-, se cayó. Desde entonces, Irán ha endurecido su control sobre el paso marítimo y ambos países reiniciaron los ataques mutuos.