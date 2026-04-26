Trump dice que el tiroteo en cena de corresponsales no lo "disuadirá" de la guerra con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que el tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca no lo disuadiría de la guerra con Irán, aunque consideró poco probable que el incidente estuviera vinculado al conflicto.

"Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos", dijo Trump a los periodistas en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el incidente de seguridad.

Trump había dicho antes, sin embargo, que "nunca se sabe" si el suceso podría estar relacionado con la guerra con Irán, y señaló que los investigadores estaban trabajando para determinar el móvil del atacante, a quien describió como un "lobo solitario".

El mandatario estadounidense había cancelado más temprano el sábado el viaje de sus enviados a Pakistán para las conversaciones de paz con Irán, tras quedar insatisfecho con la postura negociadora de Teherán después de casi dos meses de guerra.