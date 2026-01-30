Trump dice que es "muy peligroso" que el Reino Unido se acerque a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "muy peligroso" que el Reino Unido se acerque a China, después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, se reuniera en Pekín con el mandatario Xi Jinping.

"Es muy peligroso que hagan eso", dijo el republicano a los periodistas durante el estreno de un documental sobre su esposa Melania, cuando un reportero le preguntó por su reacción ante el hecho de que el Reino Unido haga negocios con China.

Tras el encuentro el jueves entre Starmer y Xi, el jefe del gobierno británico dijo que China es "un actor fundamental en la escena mundial" y es "vital construir una relación más sofisticada" entre ambos países.