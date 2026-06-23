Trump dice que fondos iraníes desbloqueados irán a cuenta controlada por EE.UU.

Donald Trump dijo el martes que los fondos iraníes desbloqueados con el alivio de sanciones o liberados por Estados Unidos se depositarán en una cuenta controlada por Washington, que Teherán podría usar para comprar alimentos y suministros médicos estadounidenses.

"El dinero y/o las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está levantando van a un fideicomiso, controlado por Estados Unidos, y se usarán para la compra de alimentos y suministros médicos, exclusivamente de Estados Unidos, incluido maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses", publicó Trump en su red Truth Social.

"Esta es una crisis humanitaria, y considero necesario ayudar, ahora, antes de que sea demasiado tarde".

Tras firmar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en Oriente Medio, Washington y Teherán están negociando puntos clave para una paz duradera, como el futuro del programa nuclear de Irán.

Como parte del acuerdo, se espera que Teherán reciba algún tipo de alivio de sanciones por parte de Washington, así como el desbloqueo de activos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes el levantamiento temporal de sanciones a Irán para permitirle producir y comercializar petróleo crudo y derivados hasta el 21 de agosto, mientras avanzan las negociaciones.