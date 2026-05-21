Trump dice que hablará con el líder taiwanés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que hablaría con el presidente taiwanés Lai Ching-te, mientras la Casa Blanca sopesa las ventas de armas a la isla democrática

"Le hablaré. Yo hablo con todos", dijo Trump a periodistas al añadir que tuvo una excelente reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en su visita de Estado a Pekín la semana pasada

"Trabajaremos en eso, el problema de Taiwán", aseguró Trump

Taiwán depende en gran medida del apoyo de Washington para disuadir cualquier posible ataque chino y ha estado bajo una intensa presión para aumentar su gasto mediante inversiones en empresas estadounidenses