Trump dice que Irán acepta inspecciones nucleares del "más alto nivel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que Irán aceptó "plena y completamente" permitir que los inspectores nucleares regresen al país, y que la Marina estadounidense ya no bloqueará el estrecho de Ormuz

"Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período de tiempo (¡¡¡Infinito!!!). Esto garantizará la 'Honestidad Nuclear'", publicó Trump en su plataforma Truth Social, donde agregó que las negociaciones bilaterales "van bien"

"Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval", añadió