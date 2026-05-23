Memorial Day 2026: la conocida cadena de precios bajos que abrirá todas sus sucursales este 25 de mayo

La popular cadena de precios bajos Dollar Tree abrirá todas sus sucursales en Estados Unidos el próximo lunes 25 de mayo, durante el feriado federal por Memorial Day 2026. Los clientes encontrarán los locales operativos, aunque algunas ubicaciones específicas presentarán variaciones en sus horarios de atención al público.

En qué horarios abrirá Dollar Tree durante el Memorial Day

La empresa mantendrá su actividad de forma normal en sus establecimientos, según WUSA9, con el objetivo de abastecer a los usuarios que planean celebraciones por el Memorial Day. Por lo general, se trata de una fecha que genera una alta demanda de productos específicos para reuniones familiares.

Dollar Tree ofrece productos a bajo costo y mantendrá abiertas sus tiendas durante el Memorial Day

Sin embargo, algunas ubicaciones pueden tener horarios ajustados, por lo que se recomienda visitar el mapa interactivo de la compañía. Allí, los usuarios podrán chequear el funcionamiento de la sucursal más cercana.

Comúnmente, las jornadas de este tipo de comercios van desde las 8 hasta las 21 hs (hora local). De todas formas, eso dependerá exclusivamente del cronograma que adopte cada ubicación en específico.

Se recomienda, a su vez, aprovechar los canales de consulta que dispone la marca. Este servicio permanece activo las 24 horas para ayudar a los consumidores a comprar de forma correcta.

Qué se puede comprar en Dollar Tree durante el Memorial Day

La oferta de la cadena incluye artículos temáticos patrióticos, platos desechables, vasos y decoraciones de temporada. Los clientes también dispondrán de productos para barbacoas y una línea completa de elementos para la organización de eventos al aire libre.

Además, también se venderán artículos de limpieza, snacks, bebidas y materiales para manualidades. Esta amplia variedad de inventario posiciona a la marca como una opción muy buscada para compras generales de último momento.

Durante el Memorial Day, la mayoría de supermercados trabajará de manera regular, aunque algunos podría modificar su horario Freepik

Qué días puede cerrar Dollar Tree en EE.UU.

Navidad es la única fecha del año donde todos los locales de Dollar Tree cierran sus puertas de forma completa. El 25 de diciembre la empresa suspende la totalidad de sus operaciones comerciales y logísticas en el continente.

Durante otras fechas festivas como Acción de Gracias o el Día del Trabajo, las tiendas trabajan bajo un esquema de horario reducido. Para el Memorial Day, la gerencia optó por una apertura total con ajustes individuales según la zona.

El truco de Dollar Tree para encontrar artículos a un centavo

No solo en Estados Unidos: la expansión internacional de Dollar Tree

Dollar Tree se convirtió en una corporación de gran crecimiento que opera más de 16.500 sucursales distribuidas entre EE.UU. y Canadá. La firma gestiona este volumen de mercado bajo las marcas Dollar Tree, Family Dollar y Dollar Tree Canada.

Según su propia descripción, la estrategia del negocio sostiene la oferta de precios competitivos en el sector minorista. A pesar del ajuste en su tarifa base, que subió de 1 a 1,25 dólares, mantiene su perfil económico.