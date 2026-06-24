Trump dice que Irán garantizó que no cobrará tasas a buques en Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán le ha asegurado que no se cobrarán tasas a los buques en el estrecho de Ormuz, mientras continúan las negociaciones para lograr un fin duradero de la guerra en Oriente Medio

"Irán ha informado a EE. UU. que (...) no se están 'COBRANDO PEAJES, NI COSTES DE SEGURO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE CARGO DE NINGUNA ÍNDOLE A LOS BUQUES QUE TRANSITAN EL ESTRECHO DE ORMUZ'", escribió Trump en su plataforma Truth Social, sin precisar si esas garantías seguirán vigentes tras el periodo de negociaciones de 60 días.

Teherán dice públicamente que planea cobrar lo que denomina tasas por servicios marítimos por cruzar el estrecho, en lugar de peajes, un plan al que Estados Unidos se opone con firmeza.

Irán y Omán dijeron el martes que estudiarán los costos que se cobrarán por los servicios prestados en la gestión del estrecho de Ormuz, insistiendo en que mantienen su soberanía sobre esta vía marítima.