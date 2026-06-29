Trump dice que "Irán ha pedido una reunión", prevista según él para el martes 10 de abril en Doha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que las autoridades iraníes han "pedido una reunión", que, según él, se celebrará el martes en Doha, pocas horas después de que Teherán desmintiera esa misma información.

"IRÁN HA PEDIDO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!", aseguró Trump en su plataforma Truth Social. Catar actúa como mediador, junto con Pakistán, en las conversaciones entre ambos países destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El lunes, el Ministerio de Exteriores iraní negó las informaciones de que equipos técnicos iraníes y estadounidenses fueran a reunirse esta semana para discutir la aplicación del acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.