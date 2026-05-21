Trump dice que la guerra en Irán quizá le impida asistir a la boda de su hijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que tratará de ir a la boda de su hijo mayor, aunque cae en "mal momento" debido a la guerra con Irán

Donald Trump Jr., más conocido como Don Jr, se casará con Bettina Anderson en las Bahamas este fin de semana, según informó la prensa estadounidense. Será el segundo matrimonio del primogénito del mandatario.

El casamiento tendrá lugar mientras Trump padre busca un acuerdo para poner fin a su impopular guerra con Irán, que ha hundido los índices de aprobación presidencial y desatado la indignación de los votantes por el costo de vida antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Él quiere que vaya. Va a ser una pequeña ceremonia privada y voy a intentar ir", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si asistiría a la boda de su hijo.

"Le dije: 'No es un buen momento para mí. Tengo este asunto llamado Irán y otras cosas'".

"Salgo perdiendo sí o sí. Si voy, me destrozan. Si no voy, me destrozan (...) los medios de noticias falsas, por supuesto", añadió Trump.

El presidente estadounidense, padre de cinco hijos nacidos de tres matrimonios diferentes, le deseó lo mejor a la nueva pareja.

"Espero que tengan un gran matrimonio", dijo.

Donald Trump Jr., de 48 años, es vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization, el conglomerado familiar de bienes raíces de lujo, y un ferviente defensor de la agenda política de derecha del movimiento MAGA de su padre.

A menudo se le ve al lado del mandatario. A principios de este mes fueron fotografiados al regresar juntos a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago, el complejo que tiene en Florida el presidente.

El año pasado Don Jr. dijo que podría presentarse a la presidencia "quizá algún día".

El segundo y último mandato de su padre se extiende hasta enero de 2029, y el presidente republicano aún no definió un sucesor.