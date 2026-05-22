Donald Trump, presidente de Estados Unidos: “No hace falta una escalada militar en Cuba, se cae a pedazos”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que “no hace falta” una escalada militar en Cuba, mientras su administración refuerza sanciones y medidas de presión sobre el régimen de La Habana. Sus dichos ocurren horas después de que el Departamento de Justicia acusara a Raúl Castro por el derribo de dos aviones civiles en 1996 que dejó cuatro muertos.

Qué dijo Donald Trump sobre una intervención militar en Cuba

En declaraciones recientes, Donald Trump presentó a Cuba como un país que “no puede encender las luces ni alimentar a su pueblo”, pero sostuvo que su preferencia es alcanzar un acuerdo político antes que ordenar una acción militar.

De acuerdo con un video difundido por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el presidente describió la situación en la isla como “un desastre”, aunque insistió en que Estados Unidos no necesita recurrir a una escalada armada para lograr cambios en el régimen cubano.

“No habrá una escalada, no hace falta. Se cae a pedazos. Realmente (el régimen) perdió el control de Cuba”, declaró a un conjunto de periodistas tras bajarse del Air Force One.

De acuerdo con el Miami Herald, la Casa Blanca ha combinado sanciones económicas, presión diplomática y un aumento de la vigilancia militar en el Caribe para construir un caso político y legal frente a un eventual uso de la fuerza, pero sin dar señales de que una intervención sea inminente.

Donald Trump asegura que por el momento no tienen pensado una intervención militar Jacquelyn Martin - AP

Voceros anónimos citados por ese medio subrayan que el Pentágono mantiene planes de contingencia y vuelos de reconocimiento cerca de las costas cubanas, al tiempo que el propio Trump ha dejado abierta la posibilidad de un acuerdo con La Habana si se concretan reformas y concesiones por parte de Miguel Díaz-Canel.

El llamado directo de Marco Rubio al pueblo cubano

En un video publicado en el canal de YouTube del Departamento de Estado el 20 de mayo, Marco Rubio lanzó un mensaje en español con subtítulos en inglés dirigido a la población cubana. “El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba”, afirmó el secretario de Estado, en una pieza de poco más de un minuto.

Rubio responsabilizó a Raúl Castro y al conglomerado militar GAESA de la prolongada escasez de electricidad, combustible y alimentos, al sostener que “la verdadera razón” de los apagones de hasta 22 horas diarias no es un “bloqueo petrolero” estadounidense, sino el “saqueo de miles de millones de dólares” por parte de quienes controlan el país.

Qué puede venir en la relación entre Washington y La Habana

Pese al endurecimiento de sanciones y al aumento de la presión militar, la administración Trump sostiene que aún es posible alcanzar un acuerdo con Cuba, incluso sin un cambio de régimen inmediato.

Sin embargo, esto depende de que La Habana acepte reformas profundas y reduzca su alineamiento con actores como Rusia e Irán.

La construcción de un caso político y legal sobre la supuesta amenaza cubana mantiene abierta la puerta a un escenario de escalada, aunque analistas consultados por el Miami Herald consideran que, por ahora, el objetivo principal es obtener concesiones mediante la intimidación y no un ataque inmediato.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.