Perdió a su hijo y a su padre, viajó a Arkansas para distraerse y encontró un diamante que brillaba en el barro

Una mujer de Pensilvania, Keshia Smith, encontró un diamante blanco de 3,09 quilates durante una visita a Crater of Diamonds State Park el 22 de abril, en Murfreesboro, condado de Pike, Arkansas. El hallazgo se conoció el 18 de mayo y ocurrió en el único lugar del mundo donde los turistas pueden buscar estas piedras preciosas en su fuente volcánica natural.

¿Cómo la mujer encontró el diamante en Arkansas?

La visitante localizó el ejemplar durante el segundo día de exploración en el Crater of Diamonds State Park, mientras recorría el terreno junto a su novio y su hermano. The Washington Post relató que Smith observó un pequeño destello sobre el barro y levantó una roca brillante que inicialmente creyó que era común.

El parque permite ingresar con herramientas propias o alquilar equipos de excavación Arkansas State Parks

Después la guardó en una bolsa de papel y siguió con la búsqueda durante aproximadamente una hora antes de acercarla al área de identificación del predio, donde empleados analizan lo que el público les lleva. Allí, confirmaron que se trataba de un diamante blanco de 3,09 quilates.

El Arkansas State Parks explicó en un mensaje en redes sociales que el viaje representó “un momento inesperado de luz” para Smith, quien atravesaba un proceso de recuperación emocional tras la muerte de su hijo y de su padre. El parque sostuvo además que el descubrimiento “estaba destinado a suceder”, en referencia al contexto personal que atravesaba Smith durante la visita al parque.

La mujer contó a The Washington Post que había pensado cancelar el recorrido después del fallecimiento de su progenitor, ocurrido pocos días antes de partir hacia Arkansas, aunque finalmente decidió mantener el plan porque necesitaba una distracción. También señaló que nunca creyó realmente que se toparía con algo importante y que solo buscaba “la aventura de excavar en la tierra”.

El lugar funciona sobre un extenso campo de 37 acres (15 hectáreas), que corresponde a la superficie erosionada de un antiguo cráter volcánico. Allí, los visitantes pueden recorrer el terreno en busca de diamantes naturales, además de otras piedras y minerales como amatista, granate, jaspe, ágata y cuarzo.

Según explica el sitio oficial del parque, cualquier roca, gema o mineral hallado dentro del predio puede ser conservado legalmente por quien lo encuentre. Las personas pueden ingresar con sus propias herramientas de excavación (aunque existen restricciones para equipos motorizados) o alquilar instrumentos dentro del parque para efectuar la búsqueda. El predio también cuenta con un centro donde se exhiben diamantes reales sin tallar y muestras geológicas de la zona.

Las cifras oficiales del parque indican que hasta el 13 de enero de 2026 los excursionistas dieron con más de 37.377 diamantes desde que Crater of Diamonds se convirtió en parque estatal de Arkansas en 1972.

Las características de la piedra encontrada

Las fotografías compartidas por el parque muestran una gema plana, lisa e incolora. Smith decidió nombrarla “Za’Novia Liberty Diamond”, como referencia a sus nietos y también al aniversario número 250 de Estados Unidos.

El sitio donde ocurrió el descubrimiento también se encuentra vinculado a uno de los registros más importantes de este tipo en el país norteamericano. La piedra más grande hallada en territorio estadounidense apareció allí en 1924, recibió el nombre de “Uncle Sam” y alcanzó los 40,23 quilates. El hallazgo ocurrió décadas antes de que el área pasara a formar parte del sistema de parques estatales de Arkansas.

El hallazgo ocurrió en el único parque del mundo donde el público puede buscar diamantes naturales Arkansas State Parks

¿Cómo buscar diamantes en Crater of Diamonds State Park?

Quienes visitaron Crater of Diamonds State Park compartieron una serie de sugerencias para aumentar las posibilidades de encontrar piedras y vivir la experiencia con mayor comodidad:

Llegar temprano para evitar las horas de mayor temperatura y acceder antes a las zonas menos exploradas.

Visitar el parque después de lluvias, ya que el agua deja minerales y diamantes más visibles sobre la superficie.

Utilizar ropa liviana, calzado resistente al barro y sombreros de ala ancha por la falta de sombra en el predio.

Llevar protector solar, agua, comida y recipientes pequeños para guardar piedras o minerales.

Aprender a reconocer diamantes en bruto, que suelen verse opacos, translúcidos y con tonos blancos, amarillos o marrones.

Usar palas, baldes y tamices para remover tierra volcánica y separar piedras con mayor facilidad.

Consultar al personal del parque para identificar minerales y diferenciar cuarzo, amatistas u otras rocas similares a los diamantes.