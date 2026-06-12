Trump dice que la versión iraní del plan de paz "no tiene relación con la verdad"

Trump advirtió este viernes a Irán que "ponga sus cosas en orden" y aseguró que la supuesta versión del plan de paz que Teherán divulgó "no tiene relación con la verdad"

"Los términos que Irán filtró (...) no tienen nada que ver con los términos que se acordaron por escrito", aseguró el presidente en su red Truth Social

"Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar", acusó. "Con ellos no se puede actuar de buena fe. ¡Increíble!"

Trump, que había anulado una nueva oleada de ataques el jueves tras llegar presuntamente a un acuerdo con Teherán, reveló en su mensaje que barcos indios que salían del estrecho de Ormuz fueron atacados con drones

"Su ataque con drones anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, totalmente repelido, es totalmente inaceptable", advirtió