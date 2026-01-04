Trump dice que las petroleras de EEUU volverán a Venezuela

El presidente Donald Trump dijo el sábado que permitirá que las petroleras estadounidenses entren en Venezuela para explotar sus grandes reservas de crudo después de una operación militar estadounidense para capturar al líder del país, Nicolás Maduro.

"Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", dijo Trump en una rueda de prensa.

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en Venezuela gracias a una autorización especial.