Trump dice que los bombardeos "intensos" contra Irán seguirán "todo el tiempo que sea necesario"

El presidente Donald Trump dijo el sábado que los bombardeos estadounidenses sobre Irán continuarán mientras sea necesario y que el asesinato del líder supremo del país ofrece a los iraníes su "mayor oportunidad" para tomar el poder.

"El país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

La muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que Teherán aún no ha confirmado, "es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", afirmó Trump en su comunicado.