Trump dice que mantuvo llamada "muy productiva" con presidenta mexicana Sheinbaum

El presidente estadounidense Donald Trump calificó este jueves de "muy productiva" una conversación telefónica que mantuvo con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

La conversación "fue extremadamente buena para ambos países", y se abordaron temas como "la frontera, cómo frenar el narcotráfico y comercio", indicó en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Sheinbaum había calificado antes de "productiva y cordial" la conversación, en rueda de prensa.

Trump ha advertido en varias ocasiones en los últimos meses que prepara algún tipo de ataque "por tierra" contra los cárteles del narcotráfico, sin especificar en qué país al sur de su frontera.

Sheinbaum ha reiterado por su parte la soberanía mexicana y, al mismo tiempo, ha intensificado la entrega de capos y ejecutores de esos cárteles a la justicia estadounidense.

"Volveremos a hablar pronto y, en última instancia, coordinaremos reuniones en nuestros respectivos países", añadió.

"México tiene una líder maravillosa y muy inteligente; ¡deberían estar muy contentos por ello!", comentó el mandatario republicano.