Trump dice que Meloni le pidió "una y otra vez" una foto con él en el G7
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el sábado en que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le pidió "una y otra vez" hacerse una foto con él en la cumbre del G7 celebrada
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el sábado en que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le pidió "una y otra vez" hacerse una foto con él en la cumbre del G7 celebrada a principios de esta semana en Francia
"Meloni me pidió, una y otra vez, que nos hiciéramos una foto juntos durante la reunión del G7 en Francia", escribió Trump en su plataforma Truth Social
"Le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia", añadió el republicano en medio de un enfrentamiento diplomático entre ambos países