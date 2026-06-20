Trump dice que Meloni le pidió "una y otra vez" una foto con él en el G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el sábado en que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le pidió "una y otra vez" hacerse una foto con él en la cumbre del G7 celebrada a principios de esta semana en Francia

"Meloni me pidió, una y otra vez, que nos hiciéramos una foto juntos durante la reunión del G7 en Francia", escribió Trump en su plataforma Truth Social

"Le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia", añadió el republicano en medio de un enfrentamiento diplomático entre ambos países