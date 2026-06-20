El ICE en Kansas City, hoy: juega Ecuador y confirman operativos masivos por el Mundial 2026
Los agentes federales patrullarán las cercanías del Arrowhead Stadium por el partido de la selección sudamericana
Por el partido entre Ecuador y Curazao en Kansas City por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026 de este sábado 20 de junio. Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes. Concretamente, los oficiales federales están encargados de realizar tareas de vigilancia en las cercanías del Arrowhead Stadium.
El papel del ICE en Kansas City durante el partido de Ecuador
La presencia de los agentes del ICE durante este y otros partidos del Mundial 2026 en EE.UU. fue confirmada por Tom Homan, el denominado zar de la frontera del país norteamericano, en una entrevista con CBS News.
Homan explicó que el objetivo del operativo fuera de estadios como el Arrowhead, denominado Kansas City Stadium por la FIFA, es garantizar la seguridad de los asistentes y descartó que la prioridad sea realizar controles migratorios a los aficionados.
Según el funcionario, se busca proteger a todas las personas que asistan a los encuentros de la Copa del Mundo.
Homan aseguró: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”.
El funcionario remarcó que los agentes intervendrán en casos relacionados con delitos y situaciones graves, con el objetivo de evitar riesgos para la multitud.
Mullin remarcó que los operativos en Kansas City apuntan a delitos
Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) comparó estos operativos con los desplegados durante el Super Bowl.
El funcionario dijo que las tareas de vigilancia están enfocadas en delitos como la venta de mercancía falsificada, la reventa ilegal de entradas y la trata de personas.
Además, explicó que los agentes buscan identificar a criminales incluidos en listas de vigilancia por terrorismo y a sospechosos con órdenes de captura por tráfico de drogas u homicidio.
Mullin también defendió el trabajo de los agentes ante las críticas y afirmó: “Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo controles de inmigración".
El funcionario señaló que la vigilancia del espacio aéreo es otro aspecto clave del operativo, ya que el uso de drones no autorizados cerca de los estadios representa una preocupación para las autoridades.
Según explicó, la coordinación entre las distintas fuerzas permite responder rápidamente ante cualquier delito o emergencia.
El uso de tecnología para mantener la comunicación entre los equipos de seguridad facilita el intercambio de información en caso de incidentes.
Ecuador vs. Curazao y todos los partidos del Mundial en el Kansas City Stadium
Ya en la previa del Mundial 2026, la FIFA confirmó las fechas de todos los partidos que se disputarán en Kansas City.
Según el calendario oficial, estos son los encuentros programados:
- Sábado 20 de junio: Ecuador vs. Curazao por el Grupo E.
- Jueves 25 de junio: Túnez vs. Países Bajos por el Grupo F.
- Sábado 27 de junio: Argelia vs. Austria por el Grupo J.
- Viernes 3 de julio: partido de dieciseisavos de final.
- Sábado 11 de julio: partido de cuartos de final.
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