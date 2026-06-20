Elecciones en Colombia 2026: qué tipo de país representan De la Espriella y Cepeda, los antagónicos candidatos

“Un país partido en dos”, acuñamos desde muchos medios tras la primera vuelta electoral en Colombia que dejó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los aspirantes antagónicos a presidir el país. Sus proyectos no pueden ser más distintos.

El abogado “outsider” De la Espriella acude al balotaje de este domingo 21 de junio con una propuesta de mano dura y conservadora, alineada con las derechas de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en la Argentina y Nayib Bukele en El Salvador.

El senador y filósofo Cepeda llega con una agenda de izquierdas, con reformas sociales de calado y una mano tendida para abordar la seguridad que continúa la senda progresista del actual presidente, Gustavo Petro.

La pugna se antoja cerrada como en primera vuelta. De la Espriella obtuvo un 43,7% de votos por el 40,9% de Cepeda.

Resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 BBC Mundo

Ambos parecen representar dos países y modelos de gestión encontrados. Polarizados, si atendemos a medios y varios analistas. Expertos consultados por BBC Mundo dudan de esa visión.

Las Colombias en mapas y datos

La tendencia que muestra el mapa de arriba lleva repitiéndose desde 2016, cuando el plebiscito por el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC dividió en dos a Colombia.

Ganó el “No”, promovido por sectores conservadores, y desde entonces las regiones votaron similar en las elecciones presidenciales de 2018, 2022 y 2026.

“Hay fuertes oposiciones del electorado en lo territorial en los últimos 15 años. Las regiones periféricas hoy votan por la izquierda y las del centro por la derecha, con exclusión de las ciudades, que tienen dinámicas propias”, analiza para BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se dirige a sus seguidores desde el interior de una cabina blindada, durante su mitin de campaña en Buga, Colombia, el domingo 14 de junio de 2026 Santiago Saldarriaga - AP

Estas regiones circundantes coinciden con algunas de las zonas más pobres y excluidas. También con las más afectadas por la violencia y las disputas de grupos armados para controlar rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales, aprovechándose de la limitada presencial estatal.

Cepeda consiguió sus mejores resultados en la primera vuelta en varias de estas zonas. Su partido, el Pacto Histórico, le ha apostado a la inclusividad de sus habitantes, entre los que se encuentran afrocolombianos y comunidades indígenas, para afianzar su proyecto político.

Basset señala otras distinciones económicas entre estas regiones que coinciden con los litorales, la Amazonía y la frontera con Venezuela, y las del centro, atravesadas por los Andes.

“El centro vive de un sistema agroindustrial integrado a las ciudades, mientras que en las periferias domina una economía extractivista. Estos factores han arraigado esta diferencia territorial tan marcada”, explica el experto.

Aunque en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla las dinámicas son más complejas, Basset advierte que los estratos de ingresos más bajos tendieron a votar por Cepeda, mientras que los de ingresos medios y altos prefirieron a De la Espriella.

En economía, De la Espriella propone medidas como reducir el tamaño del Estado y rebajar impuestos a compañías, mientras que Cepeda apuesta por aumentar el rol del Estado, convertir al agro en motor nacional y apoyar a las empresas pequeñas.

Nuevas demandas

El historiador Felipe Arias Escobar ve una herencia histórica de los votos por el Partido Conservador en las regiones andinas y por el Partido Liberal en el litoral.

Ambos partidos dominaron la política colombiana hasta comienzos del siglo XX. Algunas de sus banderas hoy son recogidas por otros movimientos.

“Hay continuidades y fenómenos que trascienden la dicotomía de izquierda y derecha. Son demandas de sectores y simpatías que en algún momento, por ejemplo, eran atendidas por el Partido Liberal, luego por el expresidente Juan Manuel Santos y hoy por opciones de izquierda como Cepeda y Petro”, analiza Escobar.

Una mujer pasa junto a un mural del candidato presidencial Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, para las próximas elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 18 de junio de 2026 JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Lo mismo sucedería en el lado contrario, con De la Espriella. “Sectores que en su momento fueron del Partido Conservador y luego del expresidente Álvaro Uribe, ahora simpatizan con esa versión colombiana de las derechas populistas características de la política mundial desde la primera elección de Trump hace 10 años”, agrega el historiador.

En cualquier caso, dice Escobar, es difícil hablar de votantes mecánicos que votan por A o B, sino de ciudadanías diversas y volátiles que “en 2006 pudieron votar por Uribe y en 2018 por Petro”.

En 2021, durante el gobierno del conservador Iván Duque, un estallido social alzó la voz contra el modelo económico, la injusticia y la política tradicional que hasta 2022 y la llegada de Petro había dominado Colombia por siglos.

Las manifestaciones vivieron episodios de violencia y el Estado reprimió con una fuerza que fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los ecos de entonces llegan hasta estas elecciones. “Hay un grupo con demandas identitarias y nuevas ciudadanías que se visibilizaron en el estallido y que ahora han entrado en choque con movimientos de reacción”, dice Escobar.

Diversos analistas vinculan ese movimiento de 2021 con parte del voto a Petro y Cepeda, mientras que atribuyen el fenómeno de De la Espriella a una recomposición de las derechas que busca frenar el empuje de esa nueva ciudadanía representada por la izquierda.

Posiciones mutantes

En aquellos tiempos de liberales y conservadores, el politólogo Juan Fernando Giraldo detectaba unas identidades que son menos estáticas en el presente.

“En los 40 y 50, una persona decía que era conservadora y eso reflejaba todo sobre su identidad, intereses y familia. Eso no está pasando hoy”, dice este experto en opinión pública y márketing político.

Mujeres pasan junto a carteles que dicen "¿Dónde está el dinero de las medicinas? Financiando la campaña de Abelardo", en contra del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensora de la Patria, para las próximas elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 18 de junio de 2026 JOAQUIN SARMIENTO - AFP

“Encontrarás colombianos que, por ejemplo, hoy tienen un apetito por figuras de autoridad y unos valores que se pueden parecer a los principios católicos y también una Colombia que recalibra esas prioridades distinto. Pero siento que no es algo estático”, añade.

Los valores y la autoridad son centrales en la campaña de De la Espriella. El candidato promueve un discurso de mano dura contra el crimen y de principios religiosos cristianos para, según él, traer más seguridad y moralidad al país.

Pero si atendiéramos solo a las matemáticas en una sociedad donde el 80% se identifica como católica y otro 10% como cristiana, la suma favorecería siempre a posturas conservadoras como De la Espriella.

“Hay un gran bloque ciudadano con posturas menos intensas sobre las cosas, que no creen mucho en si la autoridad del Estado debe ser mayor (como defiende De la Espriella) o si debe ser más grande (como propone Cepeda). Son, además, personas que tienden a informarse y expresarse menos”, comenta Giraldo.

Esto se traslada en que gran parte del electorado puede acabar votando por dos candidatos muy equidistantes, pero que tampoco representan ese país tan polarizado que marca el tarjetón.

“Es una lectura sobreanalizada de la élite. Cuando uno investiga en la ciudad y el campo, la conversaciones no son tanto sobre si uno es de derecha o izquierda, sino que se encuentran preocupaciones más sensibles de una ciudadanía que muta fácilmente”, defiende Giraldo.

El candidato presidencial Iván Cepeda, de la coalición gobernante Pacto Histórico, habla durante un partido de fútbol patrocinado por su campaña en Bogotá, Colombia, el domingo 7 de junio de 2026 Ivan Valencia - AP

El analista cree que el márketing de De la Espriella igualmente encontró unos mensajes claros sobre la familia, la autoridad y la firmeza contra el crimen que le funcionó como anillo al dedo.

Del mismo modo, argumenta que la apuesta de la izquierda por congregarse junto a Petro se tradujo en una gran intención de voto para Cepeda.

“Uno pregunta y a muchos les entusiasma cómo habla Petro y lo que dice, pero eso no está necesariamente afiliado a que esos mismos se consideren de izquierda o crean en derechos de minorías. No es algo generalizado”, dice Giraldo.