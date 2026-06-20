En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Ecuador vs. Curazao hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

Ecuador y Curazao se miden este 20 de junio en la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. El partido comienza a las 20 hs (hora del Este) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri. La Tri busca la primera victoria en el torneo tras caer 1-0 ante Costa de Marfil y la denominada "Pantera Negra" llega sin puntos después de perder 7-1 ante Alemania.

Hora y cómo ver Ecuador vs. Curazao en Estados Unidos

El partido comienza a las 20 hs (hora del Este), 19 hs (hora Central) y 17 hs (hora del Pacífico) .

y La transmisión en inglés es en FS1 (cable y satélite). En español, el partido va por Telemundo y Universo .

(cable y satélite). En español, el partido va por y . Para streaming: FOX One (app y sitio web), FOX Sports App y Peacock, que transmite con narración en español.

Todos los encuentros del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Lo que se juega cada equipo en Kansas City

Ecuador llegó a este Mundial con una racha de 19 partidos sin perder bajo Beccacece, desde septiembre de 2024. El debut en Filadelfia la rompió de la peor manera: un gol de Costa de Marfil en el segundo minuto de tiempo adicional selló la derrota 1-0.

Ecuador perdió su racha de 19 partidos sin perder en su debut del Mundial 2026 contra Costa de Marfil Matt Slocum - AP

Los referentes del plantel asumieron el compromiso de revertir la situación ante Curazao. El mediocampista Moisés Caicedo, del Chelsea, y los defensores Piero Hincapié, del Arsenal, y Willian Pacho, del PSG, ambos participantes de la final de la Champions League pocas semanas antes del Mundial, forman la columna del equipo. No hay confirmación oficial de bajas por lesión o suspensión para este partido.

Con una victoria, la Tri llegaría a tres puntos con opciones reales antes del cierre del grupo ante Alemania el 25 de junio.

Curazao, por su parte, llega con los números en contra, pero con algo que conservar. La derrota por 7-1 ante Alemania cierra la puerta para terminar entre los dos primeros del grupo. El técnico holandés Dick Advocaat, de 78 años, dirige a la selección caribeña en esta histórica primera Copa del Mundo.

Curazao perdió contra Alemania 7 a 1 Eric Smith - FR171023 AP

El extremo Tahith Chong, formado en las inferiores del Manchester United y con paso por el Sheffield United, es la referencia ofensiva del equipo. Para el club de seguidores caribeños radicados en la costa este de Estados Unidos, este partido es otra oportunidad de alentar a su selección en el mayor escenario del mundo.

Ecuador y Curazao se ven las caras por primera vez

Ecuador y Curazao nunca se habían enfrentado en ninguna competición oficial ni en amistosos. El partido del sábado en Kansas City es el primero en la historia entre ambas selecciones en cualquier categoría.

Curazao es la nación con menor superficie del mundo en clasificarse a una Copa del Mundo: 444 km² y alrededor de 160 mil habitantes en el Caribe. Ecuador disputa su quinta Copa del Mundo.

Curazao es la nación con menor superficie del mundo en clasificarse a una Copa del Mundo Eric Gay - AP

El mismo sábado a las 16 hs (hora del Este), Alemania enfrenta a Costa de Marfil en Toronto. Los cuatro equipos del Grupo E cierran la fase de grupos el jueves 25 de junio en partidos simultáneos a las 16 hs (hora del Este): Ecuador ante Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y Curazao ante Costa de Marfil en Filadelfia. Los dos primeros del grupo avanzan a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.