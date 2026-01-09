Trump dice que negociará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas"

El presidente Donald Trump dijo el viernes que se encargará "por las buenas" o "por las malas" de su propósito de que Groenlandia, un territorio danés, sea de Estados Unidos.

"Quiero llegar a un acuerdo, sabes, por las buenas. Pero si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos por las malas", dijo Trump en una reunión en la Casa Blanca con responsables de la industria petrolera.

El presidente asegura que el control de la isla rica en minerales es "crucial" para la seguridad nacional de Estados Unidos dado el aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.