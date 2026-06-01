Trump dice que Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que convenció a Israel y a Hezbolá de rebajar la tensión, y que el primer ministro Benjamin Netanyahu aceptó no enviar tropas a Beirut, a la vez que el grupo proiraní libanés Hezbolá se comprometió a detener sus ataques

"No habrá tropas yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido retirada", dijo Trump en su red Truth Social después de una llamada "muy productiva" con Netanyahu.

"Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una muy buena llamada con Hezbolá, y ellos acordaron que cesarán todos los combates; que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel", añadió.