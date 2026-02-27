Trump dice que no está "entusiasmado" con el desarrollo de las conversaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este viernes su frustración por la postura de Irán en las conversaciones bilaterales, pero afirmó que aún no ha decidido si llevará a cabo su amenaza de atacar a ese país.

"No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos. Así que no estoy entusiasmado", declaró Trump a la prensa.

Un día después de que Estados Unidos e Irán mantuvieran conversaciones en Ginebra, Trump declaró que la república islámica "no está dispuesta a darnos lo que necesitamos. Así que no estoy entusiasmado", según dijo a periodistas.

"Aún no hemos tomado una decisión definitiva", aclaró cuando se le preguntó sobre el uso de la fuerza.

"No estamos precisamente satisfechos con la forma en que negociaron. No pueden tener armas nucleares, y no nos entusiasma la forma en que están negociando", dijo. "No queremos armas nucleares por parte de Irán y no están diciendo esas palabras de oro".

Teherán ha afirmado repetidamente que no busca contar con armas nucleares y la inteligencia estadounidense no ha encontrado pruebas de que haya tomado la decisión de hacerlo.

Estados Unidos e Israel, que llevaron a cabo una importante campaña de bombardeos en Irán en junio, se muestran escépticos ante esas afirmaciones.

Irán es aliado del movimiento palestino Hamás.

Al preguntársele si un ataque desencadenaría una guerra total en Oriente Medio, Trump respondió: "Supongo que siempre se podría decir que existe un riesgo. Cuando hay guerra, todo tiene un riesgo, tanto bueno como malo".

El presidente se mostró cauto sobre un posible "cambio de régimen" en Irán producto de la guerra.

"Nadie lo sabe. Podría haberlo y podría no haberlo", comentó.

En su primer mandato, Trump rompió un acuerdo nuclear negociado por su predecesor, Barack Obama, por el que Irán aceptó límites estrictos al enriquecimiento de uranio.