Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

El presidente Donald Trump dijo este viernes que no estaba satisfecho con una nueva propuesta de Irán para entablar negociaciones de paz con Estados Unidos, mientras las conversaciones entre ambas partes siguen estancadas en medio de un alto el fuego que ya lleva varias semanas.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo", dijo Trump a los periodistas.

Al ser preguntado por qué no estaba satisfecho con la oferta iraní, Trump dijo: "Están pidiendo cosas con las que no puedo estar de acuerdo". El presidente estadounidense no dio detalles de las peticiones.

Trump añadió que Irán había "hecho avances" en las negociaciones, pero añadió que había una "tremenda discordia" en el liderazgo de la república islámica.

El republicano se negó a responder si retomará los ataques contra Irán en caso de que no haya un acuerdo. "¿Queremos ir allí y simplemente arrasarles por completo y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar llegar a un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones", dijo.