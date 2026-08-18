Trump dice que no hay conversaciones en curso con Irán ni tampoco están previstas

El presidente Donald Trump aseguró este martes que no hay conversaciones en curso con Irán ni tampoco están previstas, a la vez que insistió en que el bloqueo de los puertos iraníes está vigente, en un mensaje en su plataforma Truth Social.

"No hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la república islámica de Irán. El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas", escribió el mandatario republicano.

Esta declaración generó confusión, luego de que el emisario estadounidense Jared Kushner refiriese el lunes conversaciones "muy positivas", en una entrevista con Fox News.

Pese a considerar que no había "mucha confianza" entre Estados Unidos e Irán tras "todos estos años de ausencia de relaciones y de diálogo", Kushner aseguró que "las dos partes están muy seriamente implicadas".

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo este martes que el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para los hidrocarburos bloqueada por Irán, "no se abrirá hasta que se implementen los compromisos estadounidenses estipulados en el protocolo de acuerdo" entre las partes.

El negociador citó como condiciones "el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el descongelamiento de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero", así como "el fin de las operaciones militares en todos los frentes".

Trump publicó el martes en su plataforma Truth Social un mapa en el que mostraba el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense", reiterando así su amenaza de reclamar la soberanía sobre esta vía marítima.

La guerra entre Irán y Estados Unidos estalló el 28 de febrero con los ataques estadounidenses-israelíes contra la república islámica, que desencadenaron un conflicto regional.