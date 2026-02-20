Trump dice que no sabe si los extraterrestres son reales, pero ordena publicar archivos de ovnis

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció el jueves que girará instrucciones al Pentágono y a otras agencias gubernamentales para que identifiquen y divulguen archivos relacionados con extraterrestres y ovnis debido a que existe un “tremendo interés”

Trump hizo el anuncio en redes sociales horas después de que acusó al expresidente Barack Obama de revelar “información clasificada” cuando declaró recientemente en un podcast que los extraterrestres eran reales

Trump declaró a los reporteros a bordo del Air Force One: “no sé si son reales o no”, y sobre Obama añadió: “puede que lo saque de problemas al desclasificar”

El presidente anunció el jueves en su plataforma de redes sociales que giraría instrucciones a las agencias gubernamentales para que publiquen archivos relacionados “con la vida alienígena y extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) y los objetos voladores no identificados (UFO, por sus siglas en inglés), y toda y cualquier otra información vinculada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”

Obama, quien hizo sus comentarios el fin de semana, aclaró posteriormente que no había visto evidencia de que los extraterrestres “hayan hecho contacto con nosotros”, pero declaró: “estadísticamente, el universo es tan vasto que hay buenas probabilidades de que haya vida allá afuera”

Trump dijo el jueves a los reporteros que, en lo referente a la posibilidad de visitantes extraterrestres: “no tengo una opinión al respecto. nunca hablo de eso. mucha gente sí. mucha gente lo cree”

Sin embargo, la nuera de Trump, Lara Trump, dejó entrever esta semana que el presidente estaba listo para hablar del tema, señalando en un podcast que el mandatario tenía un discurso preparado sobre los extraterrestres, el cual pronunciaría en el “momento adecuado”

Eso fue algo que tomó por sorpresa a la Casa Blanca. La secretaria de prensa Karoline Leavitt respondió con una carcajada el miércoles cuando le preguntaron al respecto, señalando: “un discurso sobre extraterrestres sería noticia para mí”

El interés por los ovnis y la posibilidad de que el gobierno oculte secretos sobre vida extraterrestre volvió a instalarse en la opinión pública después de que en 2017 un grupo de exfuncionarios gubernamentales y del Pentágono filtró a The New York Times y Politico videos de la Marina en los que aparecen objetos desconocidos

El renovado escrutinio llevó al Congreso a celebrar en mayo de 2022 sus primeras audiencias sobre ovnis en 50 años, aunque funcionarios indicaron que los objetos —que parecían triángulos verdes que flotaban sobre un barco de la Marina— probablemente eran drones

Desde entonces, el Pentágono ha prometido una mayor transparencia sobre el tema. En julio de 2022 creó la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO por sus siglas en inglés), concebida como un lugar para recopilar reportes de todos los encuentros militares con ovnis, función que solía estar en manos de un grupo de trabajo

El doctor Sean Kirkpatrick, director de AARO en aquel entonces, dijo a los reporteros en 2023 que no tenía evidencia alguna “de que haya existido algún programa para llevar a cabo algún tipo de ingeniería inversa de cualquier tipo de (fenómeno aéreo no identificado) extraterrestre”

La información que se ha hecho pública muestra que la gran mayoría de los reportes de ovnis realizados por militares quedan sin resolver, pero los que han sido identificados son en gran medida de naturaleza inofensiva

Un informe desprecintado de 18 páginas presentado al Congreso en junio de 2024 indicaba que miembros de las fuerzas armadas habían realizado 485 reportes de fenómenos no identificados en el último año, de los cuales se determinó que 118 de los casos correspondían a “objetos prosaicos como diversos tipos de globos, aves y sistemas aéreos no tripulados”

“es importante subrayar que, hasta la fecha, AARO no ha descubierto evidencia de seres, actividad o tecnología extraterrestre”, recalcó el informe

Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin y Steve Peoples contribuyeron con este despacho

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa