Trump dice que pedirá a Netanyahu no tomar represalias contra Irán, según Axios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que llamará al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para instarlo a que no responda a los recientes ataques iraníes contra Israel, informó el medio Axios.

"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no responda", dijo Trump en una entrevista telefónica, según afirmó el periodista de Axios, Barak Ravid.

"Los dos tuvieron su diversión. Israel lanzó su ataque e Irán lanzó su ataque. No necesitamos otro", señaló Trump, según extractos que Ravid publicó en X.

El lanzamiento de misiles del domingo fue el primero de Irán contra Israel desde que entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril.

Trump expresó su preocupación de que los ataques hagan retroceder las negociaciones.

"Los ataques iraníes no hirieron a nadie. Ojalá que Israel no vaya a tomar represalias. Si Bibi les devuelve el golpe, esto simplemente va a seguir como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años", aseveró el presidente estadounidense.

"Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que se arruine por lo que está ocurriendo ahora", agregó.

Los Guardianes de la Revolución de Irán calificaron el ataque del domingo como una "advertencia" después de que Israel bombardeara suburbios del sur de Beirut más temprano ese mismo día. También amenazaron con ataques más amplios si hay nuevas agresiones.

Los esfuerzos por convertir la tregua en un acuerdo se han estancado una y otra vez, y los lanzamientos del domingo seguramente reducirán aún más las esperanzas de paz duradera cuando la guerra cumple ya 100 días.

En una entrevista con Fox News, Trump dijo que los ataques iraníes no iban a ayudar a las negociaciones.

"Estamos muy cerca. Yo diría que se firmaría un acuerdo el lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Y ahora ocurre esto", se quejó.

Trump instó a Irán a "volver a la mesa y cerrar un acuerdo".

El mandatario también criticó los ataques de Israel contra Beirut el domingo, diciendo que estaba "descontento con ello".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de la AFP.