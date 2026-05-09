Trump dice que Rusia y Ucrania aceptaron su petición de tregua e intercambio de prisioneros

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los líderes de Rusia y Ucrania aceptaron su solicitud de un alto el fuego de tres días y un intercambio de prisioneros, y añadió que una pausa así en las hostilidades podría ser el “comienzo del fin” de la larga guerra entre ambos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y Yuri Ushakov, asesor de asuntos exteriores del presidente ruso Vladímir Putin, confirmaron el acuerdo.

“Lo pedí y el presidente Putin aceptó. El presidente Zelenskyy aceptó, ambos de buena gana”, declaró Trump el viernes al salir de la Casa Blanca para asistir a una cena en su club de golf en Virginia. “Y tenemos un pequeño periodo de tiempo en el que no van a estar matando gente. Eso es muy bueno”.

Trump anunció horas antes en redes sociales que el alto el fuego se extendería del sábado al lunes. El sábado es el Día de la Victoria en Rusia, un feriado que conmemora el triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“Me complace anunciar que habrá un ALTO EL FUEGO DE TRES DÍAS (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió el mandatario. “La celebración en Rusia es por el Día de la Victoria pero, de igual manera, en Ucrania, porque ellos también fueron una gran parte y un factor de la Segunda Guerra Mundial”.

El presidente republicano dijo que el alto el fuego incluye la suspensión de toda actividad cinética y el intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.

Rusia había anunciado un alto el fuego para el viernes y el sábado, pero el acuerdo se desmoronó rápidamente, ya que ambas partes se culparon entre sí por la continuidad de los combates, tal como había ocurrido cuando el propio alto el fuego unilateral de Ucrania se derrumbó de inmediato a comienzos de la semana.

Trump dijo que hizo su solicitud de alto el fuego “directamente” a los dos presidentes. “Ojalá sea el comienzo del fin de una guerra muy larga, mortal y duramente librada”, manifestó.

El presidente republicano añadió que continúan las conversaciones para poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 “y nos acercamos cada día más”. Trump ha manifestado poca claridad sobre si la guerra terminará, a veces mostrando optimismo y otras diciendo que se debería dejar que Rusia y Ucrania sigan peleando hasta el amargo final.

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió con satisfacción el anuncio del alto el fuego de tres días y el intercambio de prisioneros, según su portavoz Stéphane Dujarric, y reiteró los llamados a un “alto el fuego incondicional y duradero, como primer paso hacia una paz justa, sostenible e integral”.

Zelenskyy dijo que la decisión de Ucrania sobre cómo participar en esas conversaciones estuvo determinada en parte por la posibilidad de liberar a sus prisioneros. Ucrania ha convertido al retorno de los prisioneros de guerra en una exigencia central durante todo el conflicto.

“A nosotros la Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros de guerra ucranianos que pueden ser llevados a casa”, escribió Zelenskyy en Telegram. La Plaza Roja es donde Rusia realiza su tradicional desfile militar para celebrar el Día de la Victoria, una de las mayores festividades del año.

Tras difundir su declaración, Zelenskyy emitió un decreto presidencial formal en el que “autoriza” a Rusia a celebrar el desfile, declarando la Plaza Roja fuera de los límites de los ataques ucranianos durante la duración del evento. El enfoque del decreto pareció diseñado para subrayar la afirmación de Kiev de que tiene un alcance efectivo de ataque sobre la capital rusa, al tiempo que vinculaba públicamente la contención ucraniana a los términos del alto el fuego.

Más tarde, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, restó importancia al decreto de Zelenskyy y lo calificó de “broma tonta”.

“No necesitamos el permiso de nadie para estar orgullosos de nuestro Día de la Victoria”, declaró Peskov a los periodistas.

Zelenskyy dijo que el acuerdo para el alto el fuego se alcanzó mediante un proceso mediado por Estados Unidos y agradeció a Trump y al equipo estadounidense lo que calificó como una gestión diplomática eficaz. Señaló que Ucrania esperaba que Washington obligara a Rusia a cumplir los términos del acuerdo.

“Contamos con Estados Unidos para garantizar que Rusia cumpla sus compromisos”, afirmó Zelenskyy.

El presidente ucraniano dijo que había instruido a su equipo a preparar sin demora todo lo necesario para el intercambio.

El anuncio de Trump se produjo horas después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, adoptara un tono mucho más sombrío sobre las negociaciones para detener la guerra de Rusia en Ucrania, que ya lleva cuatro años, al señalar que los esfuerzos de mediación de Estados Unidos no han dado hasta ahora un “resultado fructífero”.

“Aunque estamos preparados para desempeñar cualquier papel que podamos para llevarlo a una resolución diplomática pacífica, lamentablemente en este momento esos esfuerzos se han estancado”, dijo Rubio a los periodistas al final de una visita a Roma y al Vaticano. “Pero siempre estamos listos si esas circunstancias cambian”.

___

Las periodistas de The Associated Press Hanna Arhirova en Kiev, Ucrania, y Giada Zampano en Roma contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.