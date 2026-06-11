Trump elige a fiscal de Nueva York como jefe de inteligencia de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el jueves al fiscal de Nueva York Jay Clayton como nuevo jefe de inteligencia, después de recibir críticas de su propio partido por intentar colocar en el cargo a un aliado sin experiencia.

Trump había asignado de forma interina al frente de los servicios de inteligencia a Bill Pulte, un hombre de su confianza pero sin experiencia previa en temas de seguridad nacional o inteligencia.

Pulte, que era director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, había sido nombrado en sustitución de Tulsi Gabbard, que dimitió del cargo a finales de mayo.

"Me complace anunciar el nombramiento del muy respetado Jay Clayton... para ser el próximo director de Inteligencia Nacional", dijo Trump este jueves en redes sociales, e instó al Senado a confirmarlo "lo antes posible".