Trump eliminará restricciones a los gases de efecto invernadero usados en refrigeración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la eliminación de restricciones a una serie de gases de efecto invernadero que se utilizan en los refrigeradores y en los aires acondicionados.

El republicano calificó como "ridículas" las normas aprobadas por su predecesor demócrata, el expresidente Joe Biden, sobre los súpercontaminantes conocidos como hidrofluorocarbonos (HFC).

Trump dijo, desde la Oficina Oval, que la medida reducirá el costo de vida en Estados Unidos. La interrupción del suministro de petróleo por la guerra con Irán ha disparado los precios, lo que ha golpeado los índices de aprobación del presidente.

Afirmó que "Oficialmente da por terminada las ridículas regulaciones de la administración Biden".

"Son ridículos, innecesarios y costosos y, en realidad, empeoran la maquinaria", afirmó el presidente.

La administración Trump ampliará los plazos para que empresas de comestibles y otras compañías eliminen gradualmente el uso de HFC, dijo la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en un comunicado.

Trump, rodeado de ejecutivos y empresarios del sector, dijo que no habrá "impacto negativo" por los cambios. "No hay preocupaciones ambientales".

La EPA aseguró que, con el cambio, los estadounidenses ahorrarían hasta 2.400 millones de dólares.