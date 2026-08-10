Trump emite nuevas recomendaciones sobre administración de vacunas en EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que contiene nuevas recomendaciones sobre las vacunas, en la que se pide espaciar su administración a los niños.

Las inmunizaciones contra el sarampión, las paperas y la rubéola se administrarían así en tres dosis.

Limitar la vacunación ha sido una prioridad clave para el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien fundó una organización sin fines de lucro antivacunas y lleva mucho tiempo destacando la existencia de un vínculo —ya desmentido— entre la inmunización y el autismo.

El gobierno federal no tiene control directo sobre varios de los ámbitos que abarca la orden.

Un borrador obtenido por el diario The Washington Post indica que "se aconseja a los estados y territorios revisar" las recomendaciones de la administración Trump sobre los "requisitos de inmunización para contextos como la inscripción y la asistencia escolar".