Trump espera poca resistencia de líderes europeos sobre Groenlandia y anuncia reunión en Davos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esperar poca resistencia por parte de los dirigentes europeos a su deseo de hacerse con Groenlandia y anunció una reunión en Davos, mientras las disputas por ese territorio autónomo danés amenazan con reavivar una guerra comercial.

"No creo que se opondrán demasiado. Tenemos que conseguirlo. Tienen que hacerlo", dijo el mandatario republicano a periodistas en Florida sobre sus intenciones sobre esa isla ártica de abundantes recursos minerales.

"Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No puede haber marcha atrás", añadió luego Trump en su red social Truth Social.

Según el magnate, acordó "una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza", donde este martes se inaugura el Foro Económico Mundial y a la que espera asistir desde el miércoles.

Precisó también que había mantenido "una muy buena conversación telefónica sobre Groenlandia con Mark Rutte", el secretario general de la OTAN, sobre el tema.

Trump había justificado anteriormente sus planes en el hecho de haber sido descartado para el Premio Nobel, lo que lo había obligado a no pensar "únicamente en la paz".

"Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o MÁS, ya no me siento obligado a pensar únicamente en la paz", escribió el presidente en un mensaje dirigido al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, que se hizo público el lunes.

Trump amenazó el fin de semana a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia con un gravamen del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos a partir del 1 de febrero si no aceptan sus pretensiones sobre la vasta isla.

Los líderes de Alemania y Francia denunciaron entonces las amenazas tarifarias de Trump como un "chantaje", mientras que París consideró que Europa debía prepararse para contratacar.

La Unión Europea celebrará una cumbre de emergencia el jueves para sopesar su contestación y afirmó que, aunque su prioridad era "comprometerse, no escalar", estaba dispuesta a actuar.