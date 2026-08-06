Trump firma decreto contra el "turismo" de ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

El presidente Donald Trump firmó el jueves un decreto que impide el llamado "turismo de nacimiento", que consiste en que mujeres extranjeras dan a luz en EE.UU. para que el hijo adquiera la ciudadanía norteamericana.

La Corte Suprema anuló hace poco más de un mes un decreto que suprimía el derecho de suelo para los hijos de inmigrantes en situación irregular, pero Trump aseguró que este nuevo intento será un "ajuste" a ese derecho.

"Lo que hemos visto en los últimos años son redes delictivas organizadas que establecen un sistema mediante el cual decenas de miles de personas pueden venir a este país de forma organizada y dar a luz aquí únicamente con el propósito de obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento", explicó a periodistas en el Despacho Oval.

"Este decreto adopta una serie de medidas destinadas a combatir ese tipo de prácticas organizadas. Nos centramos mucho en negar visas a personas de las que tenemos motivos para creer que vienen con ese propósito. Visas tanto para los padres que participan como para las personas que organizan estas redes", aseguró.

La enmienda número 14 a la Constitución estadounidense, aprobada tras la Guerra de Secesión para proteger el derecho a la ciudadanía de los antiguos esclavos, explicita el derecho de ciudadanía por haber nacido en el territorio estadounidense, salvo casos muy concretos.

Esa fue la doctrina ratificada por la mayoría de la Corte Suprema.

De acuerdo a la legislación vigente, un responsable de un consulado estadounidense puede denegar un visado a un no residente si sospecha que viaja al país para dar a luz.

Los críticos de ese sistema apuntan que el problema son las futuras madres que solicitan simplemente el permiso de entrar como turistas, sin pedir el visado.