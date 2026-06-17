Trump frena la confirmación en el Congreso de su jefe de inteligencia

El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló el miércoles una audiencia en el Senado para la confirmación de su candidato a jefe de inteligencia, en un nuevo intento de presionar a republicanos y demócratas para que respalden su agenda legislativa.

Trump nominó la semana pasada a Jay Clayton, un fiscal de carrera de Nueva York que antes dirigió la comisión que controla los mercados de valores en Estados Unidos, para encabezar la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés).

Actualmente ocupa el cargo de forma interina Bill Pulte, considerado leal al presidente pero sin experiencia en temas de inteligencia, lo que desató críticas de demócratas y también de algunos republicanos.

A pocas horas de la audiencia, Trump anunció en su plataforma Truth Social que la suspendía, y señaló que él acordó retirar a Pulte del cargo sin que la oposición aceptara por su parte renovar los poderes de espionaje del gobierno en la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA en inglés).

"Los republicanos se movieron tan rápido con las audiencias del gran Jay Clayton, actual fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que Pulte se iría antes" de que los demócratas hubieran votado sobre la FISA, aseguró Trump.

"Ahora, los demócratas dicen que votarán en contra de la FISA. Así que los republicanos terminaron cumpliendo su compromiso, pero los demócratas rompieron el acuerdo", añadió el mandatario republicano, utilizando una forma despectiva de llamar a los demócratas.

La FISA contiene la Sección 702, que permite la vigilancia sin orden judicial de extranjeros fuera de Estados Unidos.

La controvertida sección de la ley expiró por primera vez la semana pasada después de que el Congreso rechazara una prórroga a corto plazo, en gran medida debido al nombramiento de Pulte.

Trump anunció ahora que piensa mantener a Pulte en el cargo, y además "para añadir un poco de intriga (...) no aprobaré la FISA sin la SAVE AMERICA ACT".

El proyecto de ley Salvar a Estados Unidos, de ser aprobado, exigiría una identificación con fotografía para votar en todo el país, prueba de ciudadanía para inscribirse en el censo electoral y otras restricciones.

La iniciativa cuenta con pocas probabilidades de ser aprobada en su formato actual.

El tiempo apremia para todas las partes, mientras los republicanos enfrentan el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

El presidente ejerce presión tanto sobre los demócratas como sobre sus correligionarios republicanos, que muestran señales de estar en desacuerdo sobre varias prioridades de Trump, desde la guerra en Irán a sus nombramientos para puestos del gobierno.