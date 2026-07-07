Trump interfiere en el Mundial pero EE.UU. se va por la puerta de atrás

Donald Trump no ha pisado un estadio pero ya ha dejado su huella en el Mundial. El presidente de EE.UU. reconoció que pidió al de la FIFA Gianni Infantino que revisara la suspensión a Folarin Balogun, que jugó sin evitar la derrota 4-1 de la anfitriona este lunes ante Bélgica.

Antes España avanzó a cuartos en Arlington, afueras de Dallas, al derrotar 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo gracias a un gol postrero de Mikel Merino (90+1').

- "No pensé que fuera falta" -

Tras el revuelo del domingo, Trump zanjó la cuestión este lunes con claridad. "Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca este lunes.

El presidente republicano, que afirmó que "entiende mucho de deportes", reconoció que inicialmente desconocía que una tarjeta roja implicaba la suspensión automática para el siguiente partido y calificó esa norma de la FIFA como "muy injusta".

Trump también arremetió contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun, al describirlo como "un poco sospechoso si revisan su pasado".

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres tantos, había sido expulsado en la victoria 2-0 contra Bosnia en dieciseisavos por pisar a un rival, lo que le impedía jugar ante Bélgica.

La FIFA anunció el domingo que la sanción de un partido "queda en suspenso durante un período de prueba de un año".

- "Se ha cruzado una línea roja" -

Infantino salió al paso este lunes asegurando haber dicho a Trump que las instancias de la FIFA son "independientes".

"Durante nuestra conversación le expliqué que un procedimiento jurídico estaba en curso implicando a las instancias judiciales independientes de la FIFA", señaló en un comunicado.

Las críticas a la maniobra fueron unánimes. "Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable" que "ha cruzado una línea roja", fustigó la UEFA este lunes.

- Superioridad belga -

"No lo vamos a negar. Tuvimos una reunión cuando conocimos la noticia y nos dijimos que teníamos que hablar en la cancha", admitió tras el partido el capitán belga Youri Tielemans.

Con Balogun en su equipo titular, Estados Unidos se desinfló completamente en Seattle ante un equipo belga muy superior.

"Desde el principio (...) no conectamos con el partido, nunca estuvimos metidos en el partido (...) Fueron mejores que nosotros", declaró tras el partido el seleccionador estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino.

La eliminación de Estados Unidos, que sigue a las de México y Canadá también en octavos, deja al Mundial sin ninguna de las anfitrionas.

Ante Infantino, testigo en la tribuna, Bélgica, que pugnó en los despachos para que se mantuviera la sanción a Balogun, se cobró una dulce revancha sobre el césped con un triunfo impulsado por un doblete de Charles De Ketelaere en los minutos 9 y 33.

- Racismo contra Mbappé -

El lunes deparó otro capítulo extradeportivo con Kylian Mbappé calificando de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora paraguaya que hizo comentarios racistas sobre el futbolista tras la derrota (1-0) de Paraguay frente a Francia.

La senadora Celeste Amarilla había descargado todo su odio contra el astro. "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés", señaló en un mensaje en redes.

Infantino condenó "sin equívocos" el racismo de la senadora y la Federación Francesa calificó las declaraciones de "abyectas e inaceptables". También condenaron los dichos los gobiernos de ambos países.

- Lamine gana la batalla generacional -

En el derbi ibérico que abría la jornada la fuerza colectiva de España se impuso a la legión de estrellas portuguesas gracias a un gol fabricado por dos de los revulsivos a los que dio entrada Luis de la Fuente.

Ferran Torres encontró al espacio a Mikel Merino y decantó un duelo muy equilibrado que se encaminaba a la prórroga.

Lamine Yamal, peligroso y constante en la derecha, le ganó la batalla generacional a Cristiano Ronaldo, el mito de 41 años, que se despide de la competición tras disputar seis ediciones.

"La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás (seguir en la selección portuguesa), tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente", aseguró CR7 en declaraciones a la prensa.

España y Bélgica chocarán el viernes en cuartos. El martes se cerrarán los octavos con los duelos Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.