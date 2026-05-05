Trump llama a Irán a actuar con inteligencia y llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a Irán a actuar con inteligencia y llegar a un acuerdo, y añadió que no quería intervenir y "matar gente".

"Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no. (...) No quiero hacer eso, es demasiado duro", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó sobre Irán.

Trump se negó a decir qué tendría que hacer Irán para violar formalmente la tregua declarada el 8 de abril, después de que Teherán lanzara en los últimos días misiles y drones contra fuerzas estadounidenses y Emiratos Árabes Unidos.

"Ya se enterarán", dijo. "Ellos saben qué hacer. Saben qué no hacer, y eso es, en realidad, aún más importante", prosiguió.

El mandatario también acusó a Irán de "jugar" con un acuerdo para poner fin a la guerra, un pacto que, según Trump, debe garantizar que Teherán no pueda desarrollar un arma nuclear.

"Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y luego salen en televisión y dicen: 'No hablamos con el presidente'", dijo.

"Así que juegan, pero déjenme decirles algo: ellos quieren llegar a un acuerdo, y ¿quién no lo querría cuando tu ejército está totalmente destruido?, podríamos hacerles lo que quisiéramos".