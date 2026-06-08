Trump llama a Netanyahu tras enfrentamientos entre Israel e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, informó a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, tras los primeros intercambios de fuego entre Israel e Irán desde el alto el fuego del 8 de abril.

Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero por ataques israelo-estadounidenses contra Irán, la región se encendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut, en Líbano, el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

El ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

"Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato", dijo Trump más temprano este lunes en su red Truth Social.

El funcionario de la Casa Blanca confirmó que Trump y Netanyahu hablaron el lunes, sin más detalles.