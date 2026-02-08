Trump llama "perdedor" a un esquiador olímpico por sus dudas de representar a EEUU

El presidente Donald Trump tildó este domingo de "auténtico perdedor" a un esquiador olímpico estadounidense que dijo tener sentimientos encontrados sobre representar a su país en el actual contexto de tensión política y social.

Hunter Hess, esquiador de estilo libre, fue preguntado el miércoles por sus sentimientos sobre representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina dada la situación en el país norteamericano, con una gran parte de la población indignada por las violentas redadas contra inmigrantes y otras crisis.

"Es evidente que están pasando muchas cosas de las que no soy el mayor fan, y creo que mucha gente tampoco", declaró Hess. "El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que está pasando en Estados Unidos".

El atleta, de 27 años, dijo que "representar a Estados Unidos en este momento produce sentimientos encontrados".

Aunque es inusual que un presidente estadounidense critique a un miembro de su equipo olímpico, Trump se pronunció sobre los comentarios de Hess en un mensaje en su plataforma Truth Social, mostrando de nuevo su tendencia a atacar a quienes no lo apoyan.

Trump escribió: "Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno".

"Si ese es el caso, no debería haber hecho las pruebas para el equipo, y es una pena que esté en él. Es muy difícil animar a alguien así", dijo el republicano.

Las repercusiones de las tensiones políticas en Estados Unidos se han extendido hasta los Juegos, inaugurados el pasado viernes.

El vicepresidente JD Vance fue abucheado en la ceremonia de apertura de los Juegos de Italia, donde también surgieron críticas por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acompañando al equipo estadounidense.