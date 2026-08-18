Trump niega diálogo previsto con Irán y presenta Ormuz como "nuevo territorio de EE.UU."

El presidente estadounidense Donald Trump negó el martes que haya conversaciones en curso o previstas con Irán, y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto, como un nuevo territorio de Estados Unidos.

Aunque las hostilidades han disminuido tras los bombardeos israeloestadounidenses y las represalias iraníes de las primeras semanas, la situación sigue tensa en la región, tras casi seis meses de guerra.

Emiratos Árabes Unidos emitió el martes, por primera vez en un mes, una alerta telefónica en la que llamaban a la población a ponerse a salvo ante "amenazas de misiles". "Las defensas aéreas de Emiratos detectaron dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia el país, el primero cayó fuera de las aguas territoriales y el segundo cayó en las aguas territoriales", señaló el ministerio de Defensa en X.

Trump aseguró que "no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán".

"El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas", escribió en su red Truth Social.

Esta declaración podía prestarse a confusión, después de que el emisario estadounidense y yerno de Trump, Jared Kushner, mencionara el lunes unas discusiones "muy positivas y animadas"

Una fuente estadounidense explicó a la AFP que esas conversaciones se suspendieron y Trump pidió a sus equipos que no reanuden el diálogo mientras Teherán no se acerque a las posiciones de Washington.

- Condiciones iraníes -

Las autoridades iraníes apenas han enviado señales en ese sentido.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró el martes que el estrecho no se abriría mientras Washington no cumpliera sus compromisos previstos en un protocolo de acuerdo firmado en junio.

Ese texto contemplaba 60 días de tregua para negociar una solución diplomática duradera, pero no desembocó en nada.

El negociador iraní citó como condiciones "el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el descongelamiento de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero", así como "el fin de las operaciones militares en todos los frentes".

Trump baraja ahora la idea de convertir Ormuz en un "territorio estadounidense" y, por ejemplo, publicó el martes en Truth Social un mapa en el que se describe así el estrecho.

Pese a las afirmaciones del dirigente republicano, el tráfico en la zona sigue siendo muy reducido en comparación con sus niveles anteriores al conflicto.

El recuento de buques se ve empero dificultado porque algunas embarcaciones optan por desactivar sus transpondedores, unos dispositivos emisores-receptores que comunican su posición, en el momento de cruzar el estrecho.

- Omán -

Tras el ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero, Teherán respondió con bombardeos sobre países vecinos aliados de Washington y cerró esta vía de tránsito clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Por su parte, Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes.

Pese a sus sorprendentes declaraciones sobre anexionar Ormuz o su amenaza, formulada el lunes, de "bombardear" Omán, un aliado estadounidense, Trump parece haber optado ahora por una postura más expectante.

Kushner aseguró el lunes que el presidente sería "muy paciente". "No le gusta precipitarse para cerrar un acuerdo", dijo.

El conflicto contra Irán ha disparado los precios en Estados Unidos de cara las elecciones de medio mandato de noviembre, que decidirán si el partido Republicano de Trump conserva el control del Congreso.

Además, cualquier reanudación de las hostilidades por parte de Washington implicaría lidiar con unas reservas de misiles ya muy mermadas, según los medios estadounidenses.

El gobierno estadounidense apuesta por los efectos a largo plazo de la presión económica sobre Irán mediante el bloqueo marítimo y diversas sanciones.

Catar, uno de los mediadores entre Teherán y Washington, afirmó el martes que un acuerdo entre Irán y Omán sobre Ormuz "facilitaría" la reanudación de las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Irán y Omán, con costas sobre el estrecho, llevan varias semanas discutiendo sobre su futura gestión. Teherán aseguró que las coordenadas geográficas del trazado contemplado por ambos países "fueron aprobadas".

Antes de que estallara la guerra con Irán, el estrecho de Ormuz era una vía marítima internacional abierta.

La República Islámica, que ahora apunta contra los buques que intentan cruzar el estrecho sin solicitar autorización, quiere imponer tasas de navegación por servicios prestados para transitar por la zona, algo a lo que se oponen firmemente Estados Unidos y algunos países de la región.