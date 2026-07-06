Trump "no debería tener nada que decir" en el caso Balogun, dice DT de Noruega

El presidente de EE.UU., Donald Trump, "no debería tener nada que decir" sobre el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, estimó este lunes el entrenador de Noruega, Stale Solbakken.

Balogun, una de las figuras del Team USA en el Mundial de 2026, fue expulsado en el juego de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina.

Sin embargo, en una decisión que ha causado fuertes protestas en el mundo del fútbol, el jugador fue habilitado por la FIFA para jugar el partido de octavos ante Bélgica este lunes en Seattle.

"No tiene nada que ver con Trump, él no debería tener nada que decir en esto. Es una decisión de la FIFA", dijo Solbakken en una rueda de prensa en el hotel en Montclair, Nueva Jersey, donde se hospedan los Vikingos.

"Es un torneo de la FIFA, son las reglas de la FIFA, así es como se debe jugar el partido, como se deben aplicar las reglas", agregó un día después de que su equipo eliminara a Brasil (2-1) en los octavos de final.

Trump confirmó este lunes que intervino directamente en este caso al llamar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revisara esa tarjeta roja que le parecía injustificada.

La Comisión Disciplinaria del ente rector del balompié no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a dar marcha atrás en la suspensión firme de Balogun por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año".

La UEFA consideró que la FIFA cruzó "una línea roja" y la Federación Belga de Fútbol presentó un recurso contra la readmisión de Balogun, que fue rechazado este lunes por la Comisión de Apelación de la FIFA.