Trump ordena a su gobierno dejar de usar "inmediatamente" la IA de Anthropic

El presidente Donald Trump ordenó el viernes al gobierno de Estados Unidos dejar de usar "inmediatamente" la inteligencia artificial de Anthropic, luego de que la empresa rechazara la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.

Anthropic insiste en que su tecnología no debe utilizarse para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o implementada en sistemas autónomos de armamento, mientras que el Pentágono asegura que actúa dentro de la ley y que sus contratistas no pueden imponer condiciones sobre cómo se usarán sus productos.

"Estoy ordenando a todas las agencias federales del gobierno de Estados Unidos que cesen inmediatamente todo el uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Habrá un período de eliminación gradual de seis meses para agencias como el Departamento de Guerra que usan productos de Anthropic en varios niveles", agregó el presidente, refiriéndose al Departamento de Defensa.

Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el anuncio de Trump.

El Pentágono había dicho que Anthropic debía aceptar sus condiciones antes de las 17:01 (22:01 GMT) del viernes o enfrentarse a una orden de cumplimiento forzoso bajo la Ley de Producción de Defensa.

Esta normativa de la era de la Guerra Fría otorga al gobierno federal amplios poderes para obligar a la industria privada a priorizar las necesidades de seguridad nacional.

El Pentágono también amenazó con designar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, una etiqueta normalmente reservada para empresas de países adversarios y que podría perjudicar seriamente la reputación de la compañía.

Pero Anthropic se negó, y su director ejecutivo, Dario Amodei, aseguró el jueves que estas "amenazas" no cambian la posición de la empresa: "no podemos en conciencia acceder a su solicitud".