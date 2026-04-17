De California a Texas: el mapa que muestra el alarmante cambio en las temperaturas en EE.UU.

Estados Unidos registró en marzo el mes más cálido desde que existen mediciones en el territorio continental. Los nuevos datos de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) indicaron que la temperatura media nacional superó ampliamente los valores históricos del siglo XX.

Estados con temperaturas récord durante el mes de marzo

El fenómeno se concentró en una amplia franja que se extiende desde la costa oeste hasta el sur del país norteamericano. Estados ubicados entre California y Texas encabezaron los registros más altos para ese período.

Mapa de los eventos meteorológicos y climáticos más destacados de Estados Unidos en marzo de 2026 NOAA

De acuerdo con el mapa de la NOAA, estos fueron los territorios con valores más elevados:

Arizona

California

Colorado

Idaho

Nevada

Nuevo México

Oklahoma

Texas

Utah

Wyoming

En algunos casos, los niveles alcanzados superaron promedios habituales de meses posteriores. En California, por ejemplo, incluso se ubicó por encima de registros históricos correspondientes a mayo.

Más de 500 condados reportaron el marzo más cálido de su historia. En paralelo, más de 1400 condados experimentaron el día de marzo con mayor temperatura desde que se tienen registros modernos, según la agencia meteorológica.

El NWS confirma temperaturas récord en Long Beach y Burbank por la histórica ola de calor en California NWS

Las temperaturas récord de marzo

El tercer mes del año fue el más cálido en los 132 años de registros de EE.UU. continental. De acuerdo con los datos de la NOAA, la temperatura promedio nacional fue de 50,85°F (10,47°C), lo que representó 9,35 °F por encima de la media del siglo XX.

Los hitos térmicos más destacados incluyeron:

Las máximas promedio durante el día estuvieron 11,4 °F por encima del promedio de marzo e incluso superaron el promedio a largo plazo de abril por 0,9 °F.

e incluso superaron el promedio a largo plazo de abril por 0,9 °F. El caso extremo de California: la temperatura promedio no solo superó a la de abril, sino que fue 0,7 °F más alta que su promedio histórico de mayo .

la temperatura promedio no solo superó a la de abril, sino que fue 0,7 °F . Aunque las temperaturas diurnas en Hawái fueron cercanas al promedio, las nocturnas promediaron 59,2°F (15,1°C), lo que marcó el marzo con las noches más cálidas registradas en el estado.

El período de enero a marzo fue el más seco registrado en EE.UU. NOAA

Alcance del fenómeno y población afectada por el cambio de temperaturas

El mapa de temperaturas mostró una extensión continua de calor extremo desde el Pacífico hasta las llanuras del sur. Esta situación afectó a cerca de 79 millones de habitantes.

“La ola de calor fue sumamente impactante. Sin precedentes”, señaló el meteorólogo sénior de AccuWeather, Brett Anderson, a Newsweek. “He sido meteorólogo durante 37 años y nunca había visto nada parecido durante el mes de marzo”, agregó.

Este evento, sumado a que el período de enero a marzo fue el más seco registrado, generó también un ciclo de retroalimentación donde el suelo seco permitió que la energía solar caliente la superficie de manera más directa, lo que intensificó la sensación térmica.

Sequía y falta de precipitaciones en EE.UU.

El aumento de temperatura coincidió con un período de baja humedad. Como consecuencia, la sequía se expandió hasta abarcar cerca del 60% del territorio continental.

En estados como California se combinó el registro de mayor temperatura con el menor nivel de precipitaciones para el mismo período, lo que profundizó el escenario.

“Lamentablemente, es probable que estas tendencias continúen y quizás se aceleren en las próximas décadas”, aseguró Anderson. “Me preocupa mucho que algunas regiones de EE.UU. puedan experimentar olas de calor casi récord este verano”, agregó.