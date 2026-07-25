Trump ordena poner carteles de advertencia frente al Museo Nacional de Historia en Washington

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó el viernes instalar carteles para advertir a los visitantes sobre supuesta información histórica inexacta en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian en Washington.

Esta inusual medida del mandatario republicano es su última movida en su guerra ideológica contra las instituciones culturales y monumentos históricos de EE.UU., algunos de los cuales ha rebautizado con su nombre y renovado a su gusto.

En una orden ejecutiva, Trump pide a los funcionarios federales "instalar señalización temporal" en los senderos públicos frente al edificio para "notificar a los visitantes que las exhibiciones del Museo deben renovarse" a fin de reflejar "información precisa sobre la historia de EE.UU.".

La medida fue anunciada poco después de que Anthea Hartig, historiadora y directora del museo, declarara ante un subcomité de la Cámara de Representantes y enfrentara duras críticas de legisladores republicanos.

En la audiencia del martes, el legislador republicano Tim Burchett afirmó que consideraba que el Smithsonian se ha "contagiado de una ideología woke" para resaltar la opresión estadounidense.

La palabra inglesa "woke" es usada con frecuencia por ciertos sectores conservadores como etiqueta peyorativa para criticar políticas progresistas.

La orden del presidente cita un informe de 162 páginas de la Casa Blanca, publicado en marzo, que acusa al Smithsonian de no resaltar el "papel constructivo de la creencia cristiana".

Hartig respondió a los legisladores que el informe de la Casa Blanca está en revisión.

Pero "Afirmamos sin titubeos que no caracteriza de forma justa ni precisa el conjunto de la labor del museo", enfatizó.

La Institución Smithsonian, fundada hace casi dos siglos, es una entidad emblemática de Washington cuyos 21 museos están dedicados en gran medida a la historia y la cultura de EE.UU., así como al arte.